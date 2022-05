Una festa per inaugurare la prima mostra fotografica permanente in Palude Brabbia

L’Oasi Lipu ospita il 29 maggio l’inaugurazione della Prima Mostra Fotografica Permanente della Riserva Paludi Brabbia. Una giornata all’insegna della scoperta delle meraviglie naturali. Vi attendono percorsi fotografici, visite guidate, riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili, cannocchiali e binocoli con esperto a disposizione e attività per bambini e ragazzi!

PROGRAMMA

h. 14.30 ritrovo ingresso Oasi

h. 15.00 inaugurazione della mostra fotografica

h. 15.30 inizio attività

h. 18.00 aperitivo finale

ATTIVITA’ PER FAMIGLIE:

Sfida in Natura: caccia al tesoro per famiglie dai 7 ai 99 anni!

Caccia al tesoro per famiglie lungo i sentieri dell’oasi tra quiz e prove naturalistiche. Sapreste dire in quali parchi vivono camosci e puzzole in provincia di Varese? Avete olfatto :) per le fatte degli animali? Sarete abili come gli uccelli nel costruire un nido?

Sfida le altre famiglie per accaparrarti il tesoro della Palude!

Vita sott’acqua: laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni

Armati di retini andremo a “pesca” di anfibi e insetti d’acqua come veri esploratori: girini, tritoni, larve di libellula e ditischi sono solo alcune delle creature che abitano gli stagni della palude, chi sarà in grado di prendere le velocissime rane verdi? Non lasciatevi scappare l’ultimo laboratorio della stagione! E per i più piccoli ci sarà a disposizione un tavolo creativo tra colori e mascherine ☺

ATTIVITA’ PER TUTTI:

Percorso fotografico

Un suggestivo percorso all’aperto di 32 pannelli in grande formato con foto naturalistiche realizzate in oasi e scelte tra più di 40 fotografi partecipanti alla selezione. Il percorso sarà visitabile liberamente tutto il pomeriggio o con accompagnamento da parte di Armando Bottelli (fotografo naturalista) e Massimo Valerio (organizzatore della mostra) alle h. 15.30



Visite guidate sui sentieri dell’oasi

Una passeggiata alla scoperta di flora e fauna della palude con i volontari Lipu (consigliato binocolo) nel momento in cui negli stagni cominciano ad affacciarsi i nuovi nati della Riserva e i colori di ninfee e libellule! Due turni h. 15.30 e 16.45

Erbe e fiori in cucina

Accompagnati dall’esperienza di Rosella Aresi scopriamo le erbe selvatiche commestibili di prati e boschi in una passeggiata sui sentieri dell’oasi dove ci stupiremo di quanto la natura ci regala, basta un pizzico di fantasia in cucina e tanta voglia di stare all’aperto. Inizio visita h. 15.30

Ottiche che passione!

Tutto il pomeriggio sarà presente un Banchetto espositivo di Binomania.it con Piergiovanni Salimbeni esperto di ottiche e la Origin STB (distributori ufficiali dei binocoli e degli spotting scopes VORTEX) a disposizione per curiosità e prove di cannocchiali e ottiche Vortex e Zeiss. Un’occasione unica per sperimentare in campo ottiche di qualità e i preziosi consigli degli esperti.

Aperitivo finale e merenda per tutti

presentazione del libro: Lombardia in natura

Al termine delle attività verrà offerto una merenda per i bambini e un aperitivo per tutti all’ombra della grande quercia …un momento per brindare assieme e rilassarsi nella calda luce di fine pomeriggio con il gracidare delle rane di sottofondo.

Ci sarà anche una breve presentazione del libro fotografico edito da Pubblinova edizioni Negri “Lombardia in natura” un omaggio ai parchi della nostra regione raccontati con splendide fotografie!

Info e prenotazioni

La donazione prevista per la partecipazione alla giornata è di 8€ a persona, 5€ per i soci con tessera in regola – per famiglie di 3 o più persone 25€ a famiglia (20€ a famiglia per i soci LIPU)

Info e prenotazioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Riserva Naturale Palude Brabbia

Tel. 3939153897- 0332/964028 www.lipupaludebrabbia.it

Mail: oasi.brabbia@lipu.it

Facebook: palude brabbia oasi lipu