Una festa per i nuovi portici di Azzate, dipinti dai ragazzi delle medie

Una piccola festa d’inaugurazione. Ma anche la “consegna” di un luogo che fino a qualche tempo fa aveva una destinazione diversa, ed oggi è diventato un punto d’incontro per i giovani.

Galleria fotografica Colonne ex Sos Azzate 4 di 9

Venerdì 6 maggio il sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi ha invitato i ragazzi delle medie sotto il porticato dell’ex sede dell’Sos Valbossa, che ora si è trasferita a Vegonno. Lì i ragazzi si incontrano prima di entrare a scuola, che si trova proprio di fronte, o nel pomeriggio. Come spesso accade, però, i muri e le colonne erano diventati le “lavagne” sui cui lasciare messaggi di ogni genere. Amministrazione e scuola hanno deciso così di avviare un progetto con gli educatori di una cooperativa, di ridipingere i muri e di decorare le colonne con disegni artistici. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo, hanno collaborato al progetto e aiutato ad abbellire il portico; ora è arrivato il giorno dell’inaugurazione.

Questo il messaggio inviato dal sindaco ai ragazzi.

Carissime Studentesse, carissimi Studenti,

Vi invitiamo, Venerdì 6 Maggio, per l’inaugurazione dello “Spazio Giovani” che alcuni di voi hanno realizzato, con l’aiuto degli educatori delle cooperative Educational Team e Natur Art, nel porticato che si trova proprio davanti alla vostra scuola.

E’ uno spazio che era stato pasticciato e sporcato e che adesso è stato da voi pulito, curato e colorato. Uno spazio che parla di Voi; uno spazio Vostro.

Vi aspettiamo Venerdì 6 Maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel parcheggio davanti alla vostra scuola media Leonardo Da Vinci, per inaugurare e consegnarvi questo spazio; ascoltare e ballare bella musica con Dj _gub accompagnato dal Vocalist Nicolò e mangiare e bere qualcosa in compagnia.

Ci vediamo venerdì

Il Sindaco

Gianmario Bernasconi

Così l’amministrazione spiega il senso del progetto ma anche quali servizi vengono messi a disposizione dei giovani del paese: “È iniziato un mese fa circa il progetto di riqualificazione delle colonne che erano state imbrattate nel mese di novembre, consistente in un primo momento nella ripittura delle colonne di bianco per coprire le scritte che vi erano state apposte, e in un secondo momento nella trasformazione delle stesse attraverso la realizzazione di murales.

Il progetto ha interessato una ventina di ragazzi, tra quelli frequentanti il doposcuola e quelli delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado che hanno voluto aderire all’iniziativa, proposta dall’amministrazione comunale in accordo con la dirigenza scolastica.

L’obiettivo era quello di cogliere il desiderio dei ragazzi di “lasciare un segno” – le colonne erano state tutte interessate da scritte – e di convogliarlo nella rappresentazione grafica dei temi da loro più sentiti.

Sono stati quindi organizzati alcuni incontri dagli educatori dell’Educational Team, cooperativa referente del servizio di doposcuola, e di NaturArt, cooperativa alla quale il Comune di Azzate ha affidato la gestione dell’educativa di strada, con l’intento di occuparsi di promozione del benessere giovanile, prevenzione del disagio e di contrasto all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Così lo Spazio Giovani del Comune – di solito aperto il mercoledì pomeriggio nei locali dell’oratorio – si è per qualche settimana “trasferito” nell’aula del doposcuola e Sara e Francesco, insieme ai colleghi Salvo, Anna, Patrizia e Greidi (quest’ultimo anche grafico e illustratore), hanno lavorato a stretto contatto con i ragazzi, prima pianificando e poi realizzando il lavoro sul campo.

L’amicizia, la pace, la libertà di espressione, la possibilità di avere parola, la cura dell’ambiente e del pianeta, la tecnologia usata a fin di bene: questi i temi di cui hanno parlato i ragazzi agli educatori che li hanno poi aiutati a esprimerli attraverso le immagini che ora possiamo vedere proprio nel luogo che alcuni di questi ragazzi hanno da tempo scelto come luogo di ritrovo.

I ragazzi, che ai primi incontri erano in alcuni casi timidi e restii a parlare, si sono lasciati andare mano a mano che il loro progetto prendeva forma. Lo stile è vario, più incerto o più deciso, le pennellate più o meno precise e un po’ di vernice è finita dove non era previsto; ma tutto parla di loro.

Se desiderate per i vostri ragazzi preadolescenti e adolescenti, un’occasione di incontro e confronto gestito da due educatori professionisti, invitateli a frequentare lo “Spazio Giovani Azzate”, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 nei locali dell’oratorio, in via Veneto 13.

Se inoltre pensate che i vostri figli possano aver bisogno di ascolto, consulenza e supporto psicologico, al civico 32 della stessa via Colli, proprio a pochi passi dalle colonne, è disponibile il servizio “Delfino Ascolta Giovani”, voluto dai sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Azzate e gestito da counselor professionisti, che ha l’intento di offrire un aiuto concreto, vicino, di facile accesso e riservato per ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Gli incontri hanno un costo di 10 euro, il primo colloquio è gratuito. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare telefonicamente o tramite sms al 347 3288093″