Festa in pista per i 50 anni del Gruppo Bocciofilo di Casciago

Una giornata per celebrare i 50 anni di fondazione del Gruppo Bocciofilo Casciago. Domenica 8 maggio si è tenuto a Daverio un importante appuntamento sportivo organizzato dalla società nata nel 1972.

All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Casciago Mirko Reto e l’assessore Caterina Cantoreggi (il “titolare” dello Sport, Giacomo Baroni, è diventato papà da poche settimane), accolti dal primo cittadino daveriese Marco Colombo.

«Abbiamo voluto esserci per festeggiare l’anniversario della squadra del nostro paese – commenta Reto -, impegnata nel campionato di serie A. Un evento di alto livello per uno sport adatto a tutti, che permette di socializzare sia per anziani che giovani. Con la società sportiva è nata un’un’idea sulla quale lavoreremo: portare le bocce di nuovo a Casciago, favorendo la cultura di questo sport antico e nobile anche tra i più giovani».

Alle parole del sindaco casciaghese fanno eco quelle dell’assessore Cantoreggi: «È stato un onore per me domenica festeggiare il 50° anniversario della bocciofila di Casciago, ho apprezzato molto vedere tra i finalisti della gara Nazionale dei ragazzi giovani – commenta -. È uno sport da rivalutare e che vorrei proporre ai ragazzi delle nostre scuole. È un gioco adatto a tutti di aggregazione e che sviluppa diverse capacità, sia logiche che coordinative».