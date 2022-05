Festa, storia e tradizioni: pienone ai Manieri Aperti del Palio di Legnano

Tradizioni, cultura, storia ma anche sport, giochi per bambini, musica, cibo e intrattenimento. I manieri delle otto contrade del Palio di Legnano hanno spalancato le loro porte dopo due anni di restrizioni e hanno portato il sole in città, in un Primo Maggio già animato da tantissimi eventi, dal corteo dei sindacati alla StraLegnanese e BicinFesta. Una giornata bellissima di festa, senza disordini organizzativi (solo un pò di code per il pranzo in quasi tutte le contrade), che ha messo in mostra il lato più sociale, e aggregativo del Palio di Legnano che entra così nel mese più caldo dell’anno che avrà il suo culmine il 29 maggio con la sfilata e la corso al campo del Palio.

CONTRADA LA FLORA



In occasione della festa del 1° maggio e dei manieri aperti al Cascinone (il maniero di via Ciro Menotti) sono tornati gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il mercato di qualità è stato al solito è stato ospitato dalla Contrada La Flora per la tradizionale “Festa del pane” sempre partecipata. I piccoli si sono divertiti con l’accampamento medievale, il giro sui pony e i gonfiabili mentre i più grandi, in tanti, hanno visitato la mostra delle armi all’interno del maniero. Qui la pagina Facebook

CONTRADA LEGNARELLO



La contrada di Legnarello che ha associato la giornata del Luppolo ai Manieri Aperti. Nel battistero della chiesa del Redentore è stata allestita una mostra di costumi del Palio che fu, con abiti dagli anni ’60 ai primi anni ’80, mentre in via Dante è stato riproposto il mercatino “Shopping in my city”. Tanti anche gli eventi per i bambini con il mago e le bolle di sapone. Qui la pagina Facebook

CONTRADA SANT’AMBROGIO

È stato un Primo Maggio speciale per la contrada di Sant’Ambrogio che ha scelto la giornata dei Manieri Aperti per l’inaugurazione del nuovo maniero di contrada in via Madonna Delle Grazie 3. Emozionata la reggenza ha tagliato il nastro tra gli applausi dei contradaioli che avranno così una casa più grande per fare crescere la loro passione. Anche qui tante attività per grandi e piccini da mattina a sera. Qui la pagina Facebook

CONTRADA SAN BERNARDINO



La contrada San Bernardino ha organizzato una domenica tutta medioevale. Al maniero di via Somalia è stato allestito un accampamento degli arcieri per provare ad imbracciare un arco medioevale e a scoccare la prima freccia. E poi tutti al desco medioevale per le costine. La giornata è stata animata da giochi medievali per tutte le età ed esposizione di abiti medievali nella sala d’armi del maniero. Qui la pagina Facebook

CONTRADA SAN DOMENICO



Pienone anche al maniero di San Domenico dove ci si è divertiti con go kart, tiro in porta, aperitive dog (aperitivo gourmet riservato agli amici a quattro zampe) e dimostrazione di addestramento cinofilo. Tante le occasioni di divertimento per i bambini tra gonfiabili, trucca bimbi, spettacolo di bolle di sapone e uno speciale laboratorio creativo. Qui la pagina Facebook

CONTRADA SANT’ERASMO

Il maniero di Sant’Erasmo si è animato con il pranzo delle famiglie con Piuma, ormai guest star indiscussa biancoazzurra. E per tutta la giornata trucca bimbi, spettacolo di bolle e gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini . Qui la pagina Facebook.

CONTRADA SAN MAGNO



La contrada di via Berchet ha organizzato una domenica alla scoperta della sfilata e della tradizione della contrada con gli artistici schemi di sfilata degli anni ’70, ’80 e ’90. Nel salone del maniero verranno inoltre esposti i ritratti dei capitani dal 1954 ai nostri giorni, i gioielli della castellana, i paramenti dei vescovi e documenti, accessori e preziosi abiti della reggenza. Qui la pagina Facebook

CONTRADA SAN MARTINO

Il maniero di San Martino ha ospitato giocolieri, spettacoli di magia e cheerleader show. Organizzato anche un torneo di basket 3 vs 3 per le categorie under 13, under 18 e senior, nei campi da basket allestiti nel parco delle Mazzini presi d’assalto per tutta la giornata. I visitatori sono stati accompagnati tour per il maniero. Qui la pagina Facebook



FAMIGLIA LEGNANESE



In via Matteotti sono state allestite le opere in mattoncini Lego in Sala Caironi ed esposizione bici d’epoca marca “Legnano”. Nel giardino di Vila Jucker merenza per i bambini