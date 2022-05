Festival Lingua Comune, negli spazi del circolo Gagarin tre giorni di festa e musica

Un piccolo festival di musica contemporanea. Con molta umiltà e tanta voglia di stupire Giacomo Rogora e Francesco Castiglioni hanno presentato così “Lingua Comune”, il festival che si svolgerà negli spazi della corte di via Galvani a Busto Arsizio i prossimi 13-14-15 maggio.

«Torniamo alle origini» – spiega Giacomo, anima dell’associazione 26per1 che nel 2016 ha dato vita alla realtà del Gagarin ma che prima organizzava il festival Paesaggi Sonori nell’area feste di Cardano al Campo.

Il Festival Lingua Comune – alla sua prima edizione – riprende il filo di quel discorso musicale e torna a indagare l’espressione e la forma musicale come strumento di comunicazione trasversale tra culture, provenienze artistiche e generazioni di pubblico diverse.

Lingua Comune accoglierà moltissimi generi musicali che vanno dal reggae al punk, dall’elettronica alla classica, dal folk alle musiche tradizionali con nomi forse poco conosciuti al grande pubblico ma selezionati con grande cura e con l’intenzione di proporre qualcosa di fresco e innovativo allo stesso tempo.

Il festival intende proporre al pubblico lombardo un’accurata selezione di musicisti underground che raccolgono consensi di critica e pubblico sia dentro che fuori i confini nazionali ritagliandosi importanti nicchie e bacini di interesse con le proprie proposte inedite.

Un festival che Rogora definisce «inter-genere e inter-generazionale perchè guarda sostanzialmente al presente, dando spazio a chi contamina le forme musicali del passato proiettandosi nel futuro». Una parte importante della lineup di Lingua Comune, infatti, sarà rappresentata da musiciste donne: «Un aspetto fondamentale per l’organizzatore che riscontra, come noto, ancora una rappresentanza maschile sbilanciata nei cartelloni di live club e festival».

La location del festival sarà il Circolo Gagarin ed il cortile privato adiacente, definito «piazza Gagarin, un angolo di Berlino a Busto Arsizio». Lo spazio, d’altra parte, è un esempio lampante di rigenerazione urbana e valorizzazione di ex aree industriali tipiche del territorio. «Ex aree industriali come quella di pertinenza dell’organizzatore hanno un valore storico fondamentale, oltre che fortemente identitario della produzione industriale lombarda, oggi in parte riconvertita e valorizzata con altre attività».

Oltre alla parte musicale e agli eventi off (cinema e libri) va sottolineata la piccola fiera che si svolgerà domenica (già proposta lo scorso anno) che valorizza alcuni artisti, artigiani, designer, stilisti locali che metteranno in mostra i loro prodotti. Per tutti e tre i giorni sarà a disposizione, come sempre, anche la cucina del circolo con un menù in stile street food.

Il programma del Festival Lingua Comune

Venerdì 13

apertura alle 19:30

dalle 21:45 concerti on stage di:

Anna BAssy- new soul, r’n’b, roots reggae

Planet Opal – electro, post-punk, techno

after show CINE UNDERGROUND presenta la proiezione di “Liutenant Jungles” (Australia, 2018)

Sabato 14 maggio

apertura 18:00

alle 18:30 presentazione del libro “Sex and thje climate” di Stefano Caserini (ed. People, 2022)

dalle 19:30 DJ set by XTCR in cortile – techno, house, electro, acid, dub, funk, disco, ambient and more

dalle 21:45 concerti on stage di

Marta Del Grandi – jazz, electronic, neo-classical

Lili Refrain – dark folk, experimental, ritualistic

Domenica 15 maggio

dalle 10:00 di mattina Gagarin Suburban Fair all day long (con ingresso gratuito dalle 10 alle 15)

concerti dalle 17,45

Gianmaria Aprile (17:45 in cortile) – ambient guitars

Aschti Abdo (18:45 in cortile)- traditional kurdish music

Fine before you came (20:00 indoor) – emo punk

Prevendita biglietti qui: https://dice.fm/search?query=lingua%20comune