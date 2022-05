Fiaccolata di prima mattina e Girometta d’oro a sorpresa: torna “in grande” la festa di san Vittore, patrono di Varese

Comincerà alle 6 e mezza di mattina la festa di san Vittore a Varese, domenica 8 maggio: dopo due anni necessariamente sottotono, la Famiglia Bosina ha svelato il programma di quella che è una delle più importanti feste religiose della città, quella del suo patrono san Vittore.

A quell’ora molto vicina all’alba, partirà infatti la prima iniziativa, una fiaccolata che vedrà impegnati diversi tedofori – tra cui un 14enne del Sacro Monte che aprirà la staffetta e il parroco di Masnago, che correrà poco prima delle otto da Masnago a Bobbiate per poi celebrare la messa nella chiesa della castellanza alle otto e mezza – per circa 40 chilometri nel territorio della città, per arrivare a palazzo Estense alle 10.30.

Qui consegneranno la fiaccola al Sindaco, che la porgerà nella basilica di San Vittore al prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti, cui spetta il compito di dare il via al rito del faro, il globo che brucia nella basilica proprio nella giornata dedicata al Patrono: da Palazzo Estense a San Vittore a seguire la fiaccola e il suo tedoforo ci sarà un corteo di macchine “designed in Varese”: i modelli di Citroen ideati da Flaminio Bertoni.

Alle 10 in salone Estense – in attesa della fiaccola – verranno anche consegnati i premi per i maestri del lavoro, i premi alle attività commerciali piu significative e la Girometta d’oro, destinata a chi si è adoperato in città. Quest’anno il nome, contrariamente agli anni passati, non è stato anticpato: sarà una sorpresa da scoprire durante la cerimonia, aperta a tutti.

I particolari della giornata sono stati spiegati dal regiù della famiglia Bosina, Luca Broggini, durante la presentazione a palazzo Estense alla presenza del sindaco Davide Galimberti.