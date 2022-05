A Filosofarti la presentazione del libro “Fuori dal branco” di Sara Magnoli

Filosofarti ritorna a chiusura della edizione 2022 sul tema Eredità -Fare futuro per un evento di alto profilo rivolto a diversi target di fruitori. Nel Foyer del teatro delle Arti, Sara Magnoli in data 21 maggio alle ore 16.30 presenta la sua ultima opera letteraria, Fuori dal Branco, per le edizioni di Pelledoca: si tratta di un avvincente romanzo che anche attraverso sfumature di giallo punta all’ analisi del fenomeno del rapporto fra singoli e gruppo, adolescenti e branco, nella inesausta ricerca di sé dentro e fuori la accettazione da parte dei pari. Il tema è quanto mai urgente alla luce delle fonti anche di cronaca anche evidenziano sempre più questa problematica fra i giovani.

L’evento è in collaborazione con Biblos Gallarate. Per ogni informazione, ed eventuali aggiornamenti, www.filosofarti.it.

La trama

C’è un rito di iniziazione per essere accettato dal gruppo. Il Cobra, capo indiscusso di una gang di minorenni, è stato chiaro ed Elia non può tirarsi indietro. Deve saltare di notte sul balcone di un’anziana donna che vive sola e terrorizzarla fino al punto che la mattina dopo la polizia troverà il suo corpo ai piedi del letto, senza vita. La polizia e la stampa concentrano l’attenzione sul branco di ragazzini e ragazzine che da un po’ effettuano raid di guerriglia urbana, insultando, spaventando e aggredendo.

Il padre di Elia non sospetta minimamente che il figlio faccia parte della gang. Ad aprirgli gli occhi sui contrasti interiori che il ragazzo sta vivendo, è un professore un po’ attempato che cerca di comprendere ciò che Elia sta attraversando: da una parte il desiderio di essere accettato dal gruppo di coetanei e dall’altra la paura e l’angoscia per la morte dell’anziana donna di cui si sente responsabile. Ma Elia non è solo e nella difficoltà del momento trova nell’amore per Futura un’ancora a cui aggrapparsi e nell’amicizia con il “baka” una spalla per condividere un segreto difficile da custodire.