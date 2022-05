Finale thrilling per il Rally Valle di Intelvi: Hotz e Re a pari merito, la vittoria allo svizzero

Non riesce il colpaccio al “nostro” Andrea Spataro nel rinnovato Rally della Valle Intelvi disputato nel fine settimana. Il pilota di Luino, trapiantato proprio a Lanzo, è costretto al ritiro dopo la sesta delle otto PS in programma a causa di un testacoda che gli ha fatto perdere parecchio tempo, per poi fargli optare per l’abbandono. Peccato perché Spataro – che cercava l’eccezionale doppietta Laghi-Intelvi – aveva vinto le prime due prove nel pomeriggio del sabato confermando così la sua qualità di guida al volante della Skoda Fabia preparata da Erreffe e navigata da Omar Piras.

Perso Spataro (che ha scelto gomme troppo morbide la domenica mattina), la gara comasca – organizzata anche dai varesini della Asd Rally dei Laghi – ha vissuto un duello memorabile tra il pluricampione svizzero Gregoire Hotz (Skoda Fabia, con Pietro Ravasi) e il padrone di casa Alessandro Re (VW Polo GTI con Fulvio Florean. Al termine delle otto prove i due equipaggi si sono ritrovati perfettamente appaiati al decimo di secondo: per stabilire la vittoria si è dovuti ricorrere alla discriminante, ovvero a chi avesse fatto meglio nella PS di apertura. E in quella, vinta da Spataro, Hotz era stato secondo mentre Re aveva concluso quarto: così la vittoria finale è andata al 48enne driver rossocrociato.

Podio completato dagli erbesi Maurizio e Federica Mauri, padre e figlia, bravi a respingere il ritorno di Felice Re (padre di Alessandro) e Mara Bariani in un duello tutto targato Skoda. Quinto e primo di U25 Gianluca Luchi davanti allo scatenato Andrea Nucita, capace di portare la più piccola Toyota Yaris in mezzo alle potenti vetture R5/Rally 2. Menzione anche per Sara Micheletti: la valtellinese, fidanzata di Simone Miele, ha spinto al settimo posto assoluto la Skoda del team varesotto DreamOne Racing.

Nonostante il ritiro di Spataro, i piloti targati Varese (pochi, per la verità, al via) sono riusciti a farsi notare. Massimo Fusetti, innanzitutto, ha vinto la classe S1600 accanto a Daniele Rocca (15mi assoluti) su Renault Clio; buon podio di classe e 13a piazza finale anche per Paolo Comendulli, secondo in R3 e terzo tra le vetture a due ruote motrici con una Clio navigata da Federica Zanoli. Infine da segnalare la top ten centrata dall’esperto David Bizzozero, decimo al volante di una Skoda Fabia R5 con accanto Stefano Cossi.

Il “Valle di Intelvi”, che tornava in calendario dopo ben 17 anni, ha raccolto molti consensi sia tra gli spettatori accorsi in massa sia tra politici e autorità locali che hanno già dato il via libera per l’edizione 2023, la 15a della storia. A margine anche un fatto di cronaca risoltosi positivamente, con uno spettatore soccorso sulla PS3 dopo un malore molto serio: a salvarlo l’intervento della ambulanza situata a inizio prova (QUI l’articolo completo).