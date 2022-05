Finisce il periodo di “alto rischio“ per incendio boschivo: da Indemini ad Angera un anno cominciato sotto il segno delle fiamme

“Sulla base delle condizioni oggettive di pericolo rilevate sul territorio (tra cui meteo e

vegetazionali), dell’andamento degli incendi, e delle informazioni modellistiche elaborate dal Centro

Funzionale Monitoraggio Rischi sulla scorta dei bollettini elaborati da ARPA Lombardia, sentita la

Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia, il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia ed i Presidi territoriali, si comunica che il periodo ad alto rischio di incendio boschivo in Lombardia deve ritenersi concluso dalla data di protocollo della presente nota“.

È questo il contenuto della comunicazione ufficiale inviata da Regione Lombardia alle sedi delle Comunità montane lombarde per comunicare la fine del periodo di rischi incendi boschivi.

La nota arriva alla fine di un periodo duro sul fronte degli incendi per il Varesotto con un anno che ha visto le fiamme nel grande rogo di Indemini al confine con la Svizzera per arrivare, dopo diversi altri incendi boschivi che hanno tenute impegnate per centinaia di ore le squadre “AIB”, al grande incendio di San Quirico ad Angera.

Regione Lombardia invita “comunque tutti gli Enti in indirizzo a voler mantenere attivo, se pur con minore intensità, il proprio servizio di presidio antincendio boschivo. Particolare attenzione dovrà essere posta soprattutto in quelle aree dove il rischio siccità, accompagnato da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, possano determinare eventi nel periodo estivo”.