Fiori e fotografie lungo le strade di Vergiate per la Festa della Repubblica

La fiorista Stefania Tosi e la fotografa Sara Gorlini saranno insieme il 2 giugno per esporre le proprie opere alla Festa della Repubblica che si terrà a Vergiate lungo le strade del paese. In via Cavallotti 35, fronte negozio, verranno presentate insieme le composizione floreali della nota fiorista accompagnate dalle immagini del progetto fotografico “La Cura e l’Abbandono”.

E’ un progetto questo che nasce nel 2017 come testimonianza di luoghi in abbandono tra la Lombardia e la Toscana. A Vergiate vengono presentate 12 fotografie in bianco e nero di una selezione di progetto di 28 pezzi, che raffigurano luoghi in disuso, accompagnati talvolta dalla presenza dei burattini, del noto burattinaio Chicco Colombo, a simbolo di una presenza vitale che c’è stata e che ancora in qualche modo è presente nei ricordi di chi li ha vissuti.

La fiorista e la fotografa trovano un punto comune dei propri lavori nel gesto di Cura, che porta bellezza e attenzione alle cose umane. Le opere sono in vendita e, per scelta comune, parte del ricavato verrà devoluto all’oratorio Don Giovanni Bosco di Vergiate.

Sara Gorlini: nata a Busto Arsizio nel 1972, lavoro in ambito socio-educativo. Fotografo per diletto, cosa che fa di me una fotografa dilettante. Autodidatta, ho seguito diversi corsi e workshop con fotografi riconosciuti in Italia e all’estero. Amo la fotografia perchè mi permette di fissare nella memoria la vita che scorre. Uso prevalentemente il bianco e nero, ma non solo, perchè mi permette di dare corpo all’emozione che suscita quello che fotografo, soprattutto luoghi di vita (vissuta o attuale) e persone.

La mostra La Cura e l’Abbandono è stata presentata ad Arona presso gli spazi dell’Associazione Vibra e a Gallarate presso lo spazio Civico 3 – www.saragorlini.wordpress.com.