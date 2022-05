“Tra fiori e musica” l’evento che conclude la stagione culturale di Essere Esseri Umani

ALLE ORE 17:00 INCONTRO “COLTIVARE SE STESSI: STORIE DI MISTICI, ARTISTI, LETTERATI E DEL LORO GIARDINO” A CURA DI MARCO FOGHINAZZI

Attraverso l’analisi di alcune figure storiche ci focalizzeremo su come possa essere benefico il rapporto con la natura e il proprio giardino.

Claude Monet, Virginia Woolf, Valafrido Strabone saranno alcune delle personalità protagoniste del discorso. Questi e molti altri personaggi vengono spesso ricordati dagli studiosi per le loro innegabili doti in ambito artistico e culturale, ponendo in secondo piano la grande passione per il giardinaggio che li accomuna.

ALLE ORE 18:30 “SAY IT YOUR OWN WAY: L’INTRINSECO LEGAME TRA JAZZ ED EMOZIONI” CON COSIMO AND THE HOT COALS

Dai lenti e malinconici blues fino agli eccitanti e movimentati brani swing, il jazz è in grado di raccogliere ed esprimere tutte le infinite sfumature emotive umane, assumendo un ruolo catartico fondamentale per il benessere di qualsiasi individuo.

Mai come in questo momento questo genere musicale può insegnarci la sua più grande lezione: esprimi ciò che provi e condividilo con chi ti ascolta.

BIGLIETTO DI INGRESSO 25,00 EURO

IL RICAVATO SARÀ TOTALMENTE DEVOLUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DELLA “TERAPIA SOSPESA” (PSICOTERAPIA A PREZZO SIMBOLICO PER CHI NON HA LE POSSIBILITÀ)

