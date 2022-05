“Forse”, Claudia Donadoni presenta il suo primo romanzo a Varese

La trama del testo è una Long Story incalzante tra madre e figlia in tempo di Covid

Tra gli gli appuntamenti di maggio ne “La primavera della cultura al Premio Chiara”, sabato 7 maggio alle ore 17.30 a Villa Recalcati di Varese, Claudia Donadoni presenta il suo primo romanzo “Forse”, edito da Macchione editore.

L’autrice verrà intervistata da Maurizio Lucchi.

Una Long Story incalzante tra madre e figlia in tempo di Covid. Il microcosmo familiare diventa lo sguardo privilegiato per osservare le fragilità, le incertezze, le criticità che il virus sta generando a livello globale. Vecchiaia, amore, libertà, resilienza, senso del tempo e del destino. Temi universali che in una situazione di costrizione generano riflessioni inevitabili sul futuro, sul valore dell’istante presente, su un nuovo modo di coesistere e abitare anche il nostro pianeta.