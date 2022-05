Fotografare la biodiversità a Busto Arsizio. Al via il contest fotografico di primavera

In occasione dell’iniziativa “Salutiamo la Primavera”, realizzata sabato 21 maggio dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, l’Istituto Comprensivo Galilei (Green School della Provincia di Varese) e l’associazione Apiantide, è stato lanciato un contest fotografico aperto a tutti dedicato al tema della giornata, la biodiversità.

Può partecipare al concorso chiunque voglia immortalare come si prende cura di giardini, balconi o davanzali coltivando piante fiorite e contribuendo così alla biodiversità della città. Sarà essenziale che nelle foto sia messa in evidenza la presenza di api solitarie o di altri insetti impollinatori.

Le foto dovranno essere inviate entro il 5 giugno alla mail concorsi@ducbustoarsizio.it indicando nell’oggetto la dicitura “primavera2022”, nel testo della mail dovrà essere indicato nome e cognome, indirizzo del balcone/giardino/vetrina e contatto telefonico.

Le foto saranno poi pubblicate sulla pagina facebook del “Distretto Urbano del Commercio”. A partire dalla pubblicazione sarà possibile votare le foto preferite mettendo un like. Gli autori delle prime tre foto che raccoglieranno più like entro il 9 giugno, verranno contattati per ritirare il premio.

Qui il regolamento e il modulo per l’iscrizione