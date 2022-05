“Francesco e il Sultano”: una mostra e altri eventi a Gallarate per Meet the Meeting 2022

Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate tante volte ha riproposto in Città i contenuti del Meeting di Rimini attraverso mostre, presentazioni di libri e incontri: quest’anno, nell’ambito di Meet the Meeting, il centro propone 3 eventi

Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate tante volte ha riproposto in Città i contenuti del Meeting di Rimini attraverso mostre, presentazioni di libri e incontri: quest’anno, nell’ambito di Meet the Meeting, il centro propone 3 eventi.

La prima è una mostra intitolata “Francesco e il Sultano”, promossa da Custodia di Terra Santa, Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, ATS Pro Terra Sancta con percorso a cura di Maria Pia Alberzoni, Andrea Avveduto, Caterina Cappuccio, Simone Lombardo.

La mostra narra dell’incontro tra Francesco e il Sultano nel 1219: Francesco si reca a Damietta, in Egitto, nel pieno della quinta crociata, spinto dal desiderio di incontrare il sultano Malek el-Kamel e potergli parlare. Da lì farà ritorno in Italia illeso, stravolgendo le aspettative di molti e forse anche le sue. Cosa ci provoca e suggerisce quell’incontro di 800 anni fa? Quali esempi di dialogo tra cristiani e musulmani si possono rintracciare oggi? Quali conseguenze si sono generate da questo incontro?

La mostra si terrà in San Pietro a Gallarate dal 7 al 15 maggio nei seguenti orari: tutti i giorni il pomeriggio dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica anche la mattina dalle 10 alle 12.30, il sabato anche la sera dalle 21 alle 22.30.

Sulle orme del percorso tracciato dalla mostra, giovedì 12 maggio alle 21, presso l’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore, si terrà l’incontro “Incontrarsi è possibile. Capirsi anche” con Matteo Forte, cattolico e consigliere comunale milanese, e Maryan Ismail, prima donna islamica italiana a ricoprire l’incarico di guida spirituale. I due relatori parleranno del lavoro fatto insieme in questi anni e della loro crescente amicizia.

L’esposizione della mostra terminerà infine il 15 maggio 2022 in occasione della giornata speciale Meet The Meeting in cui verrà presentata l’edizione 2022 del Meeting di Rimini. Al gazebo sul sagrato della Chiesa di San Pietro sarà possibile ricevere tutte le informazioni sul Meeting per l’Amicizia dei Popoli di Rimini – Edizione 2022. In quell’occasione sarà inoltre possibile sostenere il Meeting: a fronte di una donazione si potrà ricevere una bottiglia di ottimo Lambrusco di Sorbara e un vasetto del pluripremiato miele varesino.