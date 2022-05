Frontale tra auto e moto a Saronno, fiamme e paura per un motociclista

Incidente in via Volta a Saronno nella serata di oggi, domenica. Una moto e un’auto si sono scontrate per cause ancora da appurare ma da alcune foto pubblicate sulla pagina facebook Sei di Saronno se… si intuisce che la moto ha colpito frontalmente il veicolo che arrivava in direzione opposta.

La moto ha preso fuoco mentre il motociclista è stato sbalzato contro il lunotto dell’auto, ha riportato ferite non mortali ed è rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il mezzo dopo i primi soccorsi portati da persone presenti sul posto.