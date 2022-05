Frontalieri, Alfieri: “Inps al lavoro per la semplificazione di richiesta dell’assegno unico”

“Siamo in via di risoluzione della vicenda che sta preoccupando parecchie famiglie di lavoratori frontalieri relativamente agli assegni familiari. Ho avuto incontri con i vertici dell’INPS e del Ministero del lavoro e ieri, rispondendo ad una mia interrogazione, il Governo ha comunicato la volontà di semplificare la procedura di richiesta dell’assegno unico e universale per i figli a carico“.

Così il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri dopo le richieste di chiarezza da parte dei sindacati a causa di diverse questione irrisolte sull’applicazione delle nuove norme riguardanti la situazione dei frontalieri, prima fra tutte, la detrazioni per i figli a carico.

“Nel concreto l’Inps sta già lavorando ad una proposta di semplificazione dell’iter. L’attenzione al tema da parte del Ministero del lavoro è alta – conclude Alfieri – l’obiettivo è quello di fornire al più presto la soluzione più semplice e adeguata per garantire queste prestazioni a sostegno dei figli e dei loro nuclei familiari”.