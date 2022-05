I Frozen Farmer in concerto live al Lancillotto di Varese

Grande ritorno per i Frozen Farmer, la band Varesina, che non ha bisogno di presentazioni, si esibirà al Lancillotto di San Fermo sabato 14 maggio. Sarà un’occasione particolarmente ghiotta per gli appassionati, infatti i Farmers presenteranno finalmente live (dopo due anni di stop forzato n.d.r.) il loro ultimo lavoro discografico “Things to share“, prodotto da Pierpalo D’Emilio e pubblicato dalla GrooveIt quasi un anno fa.

Sarà l’occasione per ascoltare finalmente dal vivo i 12 brani che abbiamo imparato ad amare in questi dodici mesi.

Last but not least, sarà l’occasione per acquistare una copia autografata dell’album direttamente front stage.

L’ingresso è libero, per chi volesse c’è la possibilità di prenotare contattando direttamente il locale tramite la pagina facebook ufficiale.