I funerali di Carol Maltesi si svolgeranno il 6 giugno a Sesto Calende

I poveri resti di Carol Maltesi, la giovane di Sesto Calende e residente a Rescaldina uccisa e fatta a pezzi dall’ex-fidanzato Davide Fontana, potranno finalmente trovare pace dopo che la salma è stata dissequestrata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Le esequie si svolgeranno lunedì 6 giugno alle 10 nell’abbazia di San Donato a Sesto Calende.

La giovane era stata uccisa da Fontana nella casa di corte di Rescaldina dove entrambi vivevano, uno accanto all’altra, quando ha scoperto che lei aveva intenzione di lasciare il paese dell’Alto Milanese per avvicinarsi al figlio che vive col padre in Veneto. Dopo averla uccisa l’ha fatta a pezzi e nascosta in un congelatore prima di disfarsi del cadavere nei boschi della Valcamonica, dove è stata ritrovata da un uomo che stava ripulendo quella zona dai rifiuti.

L’assassino è riuscito a nascondere l’omicidio per mesi, rispondendo ai tanti messaggi preoccupati di parenti e amici fingendosi lei. Nel frattempo aveva proseguito la sua vita come se nulla fosse, utilizzando anche l’auto di Carol per i propri spostamenti.