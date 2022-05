I funerali di Carol, il ritorno del volo Malpensa-Montreal e l’app dei Sacri Monti nel podcast del 25 maggio

Le principali notizie di mercoledì 25 maggio

I poveri resti di Carol Maltesi potranno finalmente trovare pace dopo che la salma è stata dissequestrata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Le esequie si svolgeranno lunedì 6 giugno alle 10 nell’abbazia di San Donato a Sesto Calende. La giovane era stata uccisa a febbraio di quest’anno da Davide Fontana nella casa di corte di Rescaldina dove entrambi vivevano, uno accanto all’altra, con modalità efferate.

A Malpensa torna dopo decenni il volo diretto per Montreal, la seconda città del Canada, capoluogo del Quebec, sede di una corposa comunità italiana. Segnale di ripresa, sul fronte dell’offerta, anche se a fronte di una domanda ancora ridotta rispetto ai livelli pre-pandemia. Secondo l’ad di Sea Armando Brunini nella prima parte di maggio il sistema aeroportuale milanese è a -15% rispetto al 2019, ma in termini di offerta è quasi pari al livello di prima della pandemia: non sempre i posti vengono riempiti tutti, ma l’offerta è tornata.

Sono già cinque gli ammonimenti che il questore di Varese ha pronunciato da inizio anno per episodi di cyberbullismo in provincia di Varese: è il dato he emerge nell’ambito della giornata internazionale dei bambini scomparsi che ha visto la partecipazione della polizia di stato con un camper per sensibilizzare sul tema fuori dalle scuole varesine. Dalla questura ricordano che i ragazzi vittime di cyberbullismo, anche se minorenni, possono richiedere al questore la misura dell’ammonimento quando sono colpiti da condotte persecutorie da parte di coetanei mediante un utilizzo distorto della rete, social network, conversazioni via chat e giochi online.

L’App dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia che dal 2003 sono patrimonio Unesco, presentata ad aprile alla Bit di Milano, è stata materia di studio del corso di Marketing dell’Università dell’Insubria, tenuto dalla professoressa Roberta Pezzetti. Durante la lezione sul progetto «App-assionarsi ai Sacri Monti. Conoscere, comunicare e giocare» Gli studenti hanno compreso come è stato strutturato il progetto «App» come strumento comunicativo di un bene culturale, quali sono stati gli elementi di criticità durante tutte le fasi, come è stata strutturata la raccolta dei dati in relazione ai numerosi aspetti comunicativi, legati alle diverse tipologie di utenti, ai contenuti da narrare ai giochi e alle diverse esigenze di approfondimento.

Dopo due anni di assenza, tornerà la Pre Njmegen e sarà l’edizione numero 50 della grande festa malnatese. Da giovedì 26 maggio a lunedì 13 giugno un fitto programma di eventi tra cabaret, serate danzanti, burraco e l’immancabile spettacolo pirotecnico. Cucina aperta tutte le sere e anche a pranzo la domenica con servizio ristorante ma anche da asporto. Tutto il programma su Varesenews