I funerali di Stefania e Giulia, l’andamento dell’economia e la Distinguished Gentlemen’s Ride nel podcast del 13 maggio

Le principali notizie di venerdì 13 maggio.

Restano ancora diversi i nodi da sciogliere sull’integrazione tra le norme sul nuovo assegno unico, entrato in vigore in Italia il 1° marzo scorso, e la particolare situazione dei frontalieri italiani in Svizzera. Da mesi i sindacati chiedono che si faccia chiarezza sui punti controversi La presunta incompatibilità tra Assegno unico per i figli a carico e Assegno famigliare ha determinato il blocco della trasmissione da parte dell’INPS del flusso d’informazioni riguardanti il diritto alle prestazioni familiari negli stati membri (Mod. E411), impedendo per questa via l’erogazione delle compensazioni degli istituti esteri”.

Si terranno sabato 14 maggio i funerali di Stefania Pivetta e della figlia Giulia Maja, decedute nella strage famigliare di Samarate avvenuta per mano di Alessandro Maja, marito e padre delle vittime. Le celebrazioni si terranno nella chiesa parrocchiale di piazza Italia alle 15. Intanto l’uomo è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio che lo ha interrogato all’ospedale di Monza dove è tuttora ricoverato al reparto di psichiatria. Secondo a quanto riferito, all’origine del folle gesto ci sarebbe una sorta di fobia per la situazione finanziaria

È un’apertura d’anno complicata per l’industria varesina, lo rivela l’indagine congiunturale dell’Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese . Le situazioni però sono diversificate tra le imprese a seconda dei settori e del posizionamento lungo le filiere. La dinamica del portafoglio ordini è nel complesso positiva, con l’eccezione del settore moda.

Sono 335 i motociclisti iscritti al Distinguished Gentlemen’s Ride, che si terrà domenica 22 maggio a Varese. Si tratta di un evento di beneficenza e sensibilizzazione che si svolge in tutto il mondo contemporaneamente e prevede una raccolta fondi per sostenere la ricerca per le malattie maschili, come ad esempio il cancro alla prostata e malattie mentali, come il suicidio maschile.

Ricorre il 15 maggio la giornata nazionale del paziente oncologico. All’università liic è stato fatto il punto della situazione dopo due anni della pandemia. Nella fotografia della provincia fornita da Ats Insubria risultano che le aree della provincia dove il tasso di mortalità per patologie tumorali è più elevato: sono Arcisate, Laveno, Busto Arsizio. Nel 2019 oltre il 34% dei decessi tra gli uomini e il 26% tra le donne è stata legata a patologie tumorali. I fondi delPNRR, le nuove frontiere della ricerca e una sanità più personalizzata permetteranno di recuperare efficacemente i ritardi nella presa in carico