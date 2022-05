Il furto di due furgoni e il Suv usato come “ariete”, la condanna del capo dei Do.Ra. e la nuova avventura di Luca Spada nel podcast del 19 maggio

Le principali notizie di giovedì 19 maggio.

Prima il Range Rover rubato in una casa a Daverio, poi l’irruzione nel parcheggio aziendale della Elmec col potente Suv usato per sfondare il cancello, rubare due furgoni e scappare. Ma l’allarme è scattato – mercoledì notte passata l’una – e l’auto del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri che era nelle vicinanze si è lanciata all’inseguimento dei due mezzi, che alla fine sono stati ritrovati. Durante il fermo di un Ducato l’autista è riuscito a darsi alla fuga, mentre il passeggero è stato rincorso e fermato nella boscaglia. Si tratta di un ragazzino moldavo del 2004, diciottenne da poco. Il giudice ha convalidato l’arresto avvenuto in “quasi flagranza”.

Quattro mesi di carcere più il pagamento delle spese processuali, con pena sospesa: il giudice monocratico di Varese Andrea Crema ha condannato mercoledì Alessandro Limido, capo della formazione neonazista varesina Do.Ra. (comunità militante dei 12 raggi) per le offese pronunciate alla polizia e al vice questore di Varese Leopoldo Testa. I fatti si riferiscono alla seduta consiliare del 4 novembre 2019 quando Varese deliberò per concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Oggi il sindaco di Varese Davide Galimberti ha espresso il suo ringraziamento a chi, ieri come oggi, è impegnato a difendere i valori di civiltà e di democrazia del nostro Paese”.

Nella trattativa per il Masterplan Malpensa 2035 spunta anche l’ipotesi di una “supercompensazione”. Al centro c’è sempre la previsione di espansione verso Sud dello scalo, con la richiesta di includere nel sedime, asfaltare ed edificare 44 ettari di brughiera. È il “nodo” principale che è diventato di scontro tra Enac e Sea da un lato, Comuni e Parco del Ticino dall’altro. Ora spunta l’ipotesi di una cessione di trenta ettari complessivi oggi parte del sedime aeroportuale. Si tratta di una zona a sud che è stata disboscata in passato, ma poi non utilizzata e di un’area verde al confine con Lonate Pozzolo in cui oggi si trova solo un radar.

Si chiama Dinamo ed è la nuova avventura imprenditoriale di Luca Spada, già fondatore e attuale presidente di Eolo. In una intervista al nostro giornale, Spada ha raccontato come questo nuovo progetto sia dedicato a quelle persone che fanno dello sport praticato uno stile di vita. “Quelli che io chiamo amatori maturi” racconta l’imprenditore di Morosolo. Quattro le aree di intervento: quella dell’alimentazione sana, con prodotti al 100% naturali; quello dell’equipaggiamento sportivo di altissimo livello; quello cosiddetto “travel”, con l’organizzazione di weekend e viaggi comprensivi di allenamenti curati nei minimi dettagli; quello infine dedicato alla cura della persona e al recupero dagli infortuni.

In questi giorni Spada e i suoi collaboratori hanno lanciato la parte dedicata alla nutrizione che prevede una linea di prodotti rigorosamente made in Varese quali integratori e cosmetici.Il marchio Dinamo campeggia anche sull’abbigliamento dei corridori del team Eolo-Kometa impegnati nella 105a edizione del Giro d’Italia di ciclismo.