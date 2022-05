Gagarin al cinema, il Cineforum della Società Astronomica Schiaparelli al Multisala Impero

Venerdì 13 maggio ripartono gli appuntamenti culturali e cinematografici, quest’anno con una grande novità: le serate si terranno al Miv in centro città, consentendo così una visione ottimale dei due film in calendario

Venerdì 13 maggio ripartono gli appuntamenti culturali e cinematografici della Società Astronomica G.V.Schiaparelli, quest’anno con una grande novità: le serate verranno tenute presso il Cinema Multisala Impero, in centro città, consentendo così una visione ottimale dei due film in calendario.

Il film di questo venerdì sarà “Gagarin. Primo nello Spazio” (Russia, 2013, 113’, regìa di Pavel Parkhomenko). Film biografico sulla figura di Yuri Gagarin, il primo uomo ad andare nello Spazio il 12 aprile 1961. Gagarin nacque il 9 marzo 1934 nel villaggio di Klušino, in Unione Sovietica; entrato nell’aviazione sovietica, nel 1959 fu selezionato per diventare cosmonauta; all’età di 27 anni, superata una durissima selezione, fu scelto per affrontare con la missione Vostok 1 il primo volo spaziale orbitale, diventando così, il 12 aprile 1961, il primo uomo a volare nello Spazio.

Gagarin morì il 27 marzo 1968 e le sue ceneri riposano al Cremino. Il film è avvincente e mostra come il giovane Gagarin fosse innamorato della vita, della sua famiglia e del suo Paese.

“Gagarin. Primo nello Spazio” è un film che ben racconta l’uomo Gagarin dietro il mito Gagarin, ma anche la vita quotidiana dei candidati cosmonauti sovietici. Regia, Scenografia, Fotografia, Montaggio ed Effetti Speciali risultano notevoli; molto bravi gli attori. Il film merita di essere visto da tutti, soprattutto dagli studenti di ogni età e scuola. L’appuntamento è per le 21, l’apertura e la chiusura della serata sarà a cura del dottor Giuseppe Palumbo, storico dell’astronautica e divulgatore scientifico.

Obbligatoria la prenotazione (e la mascherina FFP2) scrivendo a:

info@multisalaimpero.com.