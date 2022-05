Da Ganna al Sacro Monte di Varese a piedi lungo la Via Francisca del Lucomagno

Lungo questo percorso, che coincide con la seconda tappa della Via Francisca, scopriremo uno dei luoghi più incantevoli della provincia di Varese: il Sacro Monte. È un percorso breve, con dislivelli di media difficoltà, che conduce al simbolo della città capoluogo.

Qui potete scaricare le tracce in formato GPX, KML e FIT

La partenza è da Ganna. Di fianco alla Badia San Gemolo parte il sentiero 15 del parco del Campo dei fiori che in quattro km conduce a Brinzio.

Si sale incontrando un punto panoramico sul laghetto e da lì si arriva a Valicci per poi scendere verso il suggestivo borgo. Merita una visita il museo etnografico gestito dall’ente parco.

Da Brinzio si prosegue sempre su un sentiero (n.5) del parco che arriva alla Rasa, frazione da cui nasce il fiume Olona.

Proseguendo dalla Rasa consigliamo di non prendere il sentiero 6 che sale direttamente al Sacro Monte, ma di continuare lungo la strada provinciale per poi prendere uno sterrato che entra nel bosco e porta ad Oronco.

Da lì manca poco per arrivare alla Prima cappella da cui prende il via la salita delle cappelle fino a Santa Maria del Monte.

La Via Sacra del Sacro Monte di Varese è un ampio viale acciottolato che sale per più due chilometri lungo le pendici del monte fino a raggiungere il Santuario di Santa Maria svolgendo un cammino scandito da quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario (il XV mistero è celebrato in santuario).

Il Sacro Monte di Varese insieme con altri lombardi e piemontesi è bene Unesco dal 2003.