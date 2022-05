Una giornata alla scoperta dei fossili del Monte San Giorgio

Appuntamento con un tuffo nel lontanissimo passato, quello di sabato 4 giugno, a Meride in Canton Ticino: il Museo dei Fossili del Monte San Giorgio ha infatti organizzato (in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale) una giornata di porte aperte agli scavi scientifici.

Sarà quindi possibile effettuare una visita per scoprire il fascino di un mondo perduto e di una storia che risale a 240 milioni di anni fa. Il Monte San Giorgio è da annoverare infatti tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico Medio.

I fossili di questa montagna, noti per la loro varietà e per l’eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a partire dal 1850 da paleontologi svizzeri e italiani. Il riconoscimento internazionale di questo giacimento è confermato dall’iscrizione nel 2003 nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Sabato 4 quindi sarà possibile osservare le ricerche in corso in località Cassina a 900 metri di quota. Una occasione unica perché il cantiere è altrimenti chiuso al pubblico; saranno anche organizzate alcune attività per i bambini.

Il sito di Cassina è già stato interessato dalle campagne di scavo condotte dal Museo cantonale tra il 2006 e il 2017, nel corso delle quali sono stati portati alla luce numerosi esemplari fossili eccezionalmente ben conservati di pesci, rettili marini e piante. La scoperta di specie fino a quel momento sconosciute alla scienza come i pesci Ticinolepis longaeva ed Eosemionotus diskosomus o la conifera Elatocladus cassinae, che proprio da quella località deriva il nome, conferma il grande potenziale tuttora celato nel sottosuolo del Monte San Giorgio.

Il cantiere di Cassina può essere raggiunto in modo autonomo (circa un’ora di cammino) oppure approfittando dell’accompagnamento guidato offerto dal Museo dei fossili con partenza da Meride. La visita guidata è aperta a due gruppi: il primo partirà alle ore 9,30, il secondo alle ore 13.

Per prenotare bisogna chiamare (entro le 12 del 3 giugno) il numero di telefono +41 (0)91 640 00 80; il pranzo sarà al sacco a carico dei partecipanti e sarà necessario portare con sé le bevande vista l’assenza di fontane in loco. La partecipazione è gratuita.