Giornata del Dono, Avis e Admo protagoniste all’Università dell’Insubria

Giovedì 26 maggio si è tenuta presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese la Giornata del Dono, organizzata dal SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina della Sede Locale di Varese.

All’evento hanno partecipato le Associazioni AVIS e ADMO di Varese.

Scopo della giornata è stato quello di sensibilizzare gli studenti alla donazione di sangue e di midollo osseo attraverso le testimonianze dei Volontari delle Associazioni.

«È stato un evento evento molto interessante – comunica Cecilia Colombo, Local Public Health Officer 2021-22 del SISM Varese – abbiamo avuto un buon riscontro e siamo felici per il risultato ottenuto».

Alessio Soffitto, Referente di Admo Varese riporta i feedback positivi avuti dagli studenti che si sono informati sulla donazione di midollo osseo: «Siamo contenti di aver ripreso finalmente a pieno regime le attività in presenza. I nostri Volontari hanno bisogno di contatti umani per far arrivare a fondo l’importanza della donazione di midollo osseo».