“Giornata della legalità”. Per non dimenticare: 30 anni dopo le stragi

Il 21 maggio 2022 si terrà, allo Stadio F. Ossola di Varese, la “giornata della legalità” a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte. L’evento vuole costituire un momento di riflessione sulla legalità assieme agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, per correlare la memoria e il ricordo alla attuale persistenza del fenomeno mafioso, in tutte le sue articolazioni e a tutte le latitudini.

Al mattino, a partire dalle ore 10, si terrà presso lo stadio un incontro fra i magistrati della Nazionale Italiana Magistrati e gli alunni: con la moderazione del dott. Piero Calabrò (Presidente della N.I.M.), interverranno la dott.ssa Alessandra Dolci (Procuratore Aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano), il dott. Alberto Nobili (Procuratore Aggiunto della Sezione Distrettuale Antiterrorismo), il dott. Matteo Campagnaro (già Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Caltanissetta). Parteciperanno altresì la Presidente della Commissione Regionale Antimafia della Lombardia, dott.ssa Monica Forte, il Sindaco di Varese Davide Galimberti che ha partecipato all’organizzazione della giornata, nonché le associazioni “Eleonora Cocchia – Vivere a Colori” e “Libera”, anch’esse attivamente coinvolte nell’iniziativa e destinatarie dell’incasso che sarà raccolto il pomeriggio.

A partire dalle ore 14.30 lo Stadio aprirà le porte per un pomeriggio all’insegna della legalità, dello sport e del divertimento. Con la conduzione di Germano Lanzoni, saranno presentate tutte le associazioni coinvolte e i progetti da queste sostenuti, si esibirà la National Baton Twirling Association (prima della partita e durante l’intervallo), reduce da diversi successi in campo internazionale e, alle ore 16.00, avrà luogo la partita di calcio amichevole tra la Nazionale Italiana Magistrati e le vecchie glorie della Serie A e del Varese Calcio: una selezione di ex calciatori varesini e di Serie A. La giornata si concluderà alle 18 con le premiazioni e i saluti finali.