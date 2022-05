Giornata internazionale dell’infermiere, Monti: “Superare il vincolo di esclusività”

«Un sentitissimo ringraziamento ai nostri amati infermieri che con entusiasmo e professionalità operano quotidianamente nel sistema sanitario lombardo. Se siamo un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale lo dobbiamo soprattutto a queste persone. Regione Lombardia è al loro fianco e nella legge di potenziamento della sanità abbiamo affermato la centralità dell’infermiere all’interno delle strutture sanitarie territoriali e grazie all’istituzione della figura dell’infermiere di famiglia». Lo dichiara Emanuele Monti, Presidente leghista della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in una nota.

“La grave emergenza che si sta riscontrando nella mancanza di queste figure professionali – continua Emanuele Monti – va affrontata in maniera strutturale, con interventi istituzionali forti e non con dei palliativi. Ed è per questo che va immediatamente superato il vincolo di esclusività che, a causa della normativa nazionale, non permette agli infermieri di svolgere ore aggiuntive fuori dall’orario di lavoro. Inspiegabile se pensiamo che per tutte le altre professioni sanitarie è già così”.

“Gli infermieri italiani sono tra i meno pagati d’Europa – aggiunge Monti -. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione per chiedere allo Stato centrale di rivedere i parametri contrattuali e portare le retribuzioni nella media europea. Auspichiamo che il Ministro Speranza non sia bravo solo a parole ma si attivi concretamente”.