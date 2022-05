Giornate calde e afose. Maggio anticipa l’estate sul Varesotto

L’anticipo d’estate proseguirà nei prossimi giorni. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano un’estesa area anticiclonica che prende forza protendendosi dal nord Africa verso l’Europa con persistenza di tempo perlopiù stabile e temperature oltre le medie stagionali. Domani è previsto l’afflusso di aria meno calda da est sulla Pianura Padana che porterà temporaneamente qualche nuvola a ridosso dei rilievi e locali rovesci nel pomeriggio.

La giornata di martedì sarà soleggiata su tutta la regione con solo qualche velatura in transito. In montagna cumuli pomeridiani senza però precipitazioni.

Mercoledì inizialmente soleggiato e afoso. Dal primo pomeriggio annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi dove potranno verificarsi locali rovesci o temporali. Sulla pianura a tratti ventilato da est, in particolare dalla tarda mattinata.

Qualche nuvola irregolare anche nella giornata di giovedì, nel primo mattino in graduale dissolvimento, via via più soleggiato. Temperature massime in temporanea diminuzione.

Nel weekend tempo soleggiato e caldo con solo qualche nuvola di passaggio.