Giovanni De Vito è il nuovo direttore della Medicina del Lavoro di ASST Sette Laghi

È stato nominato il nuovo direttore della Medicina del Lavoro Preventiva e Tossicologia di ASST Sette Laghi. Si tratta del professor Giovanni De Vito, già docente all’Università dell’Insubria.

Classe 1960, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano e, sempre nello stesso ateneo, si è specializzato prima in Igiene e Medicina Preventiva e poi in Medicina del Lavoro. È medico autorizzato per la sorveglianza medica del personale radioesposto.

Dal 2002 è stato Ricercatore, dal 2015 è Professore Associato e dal 2017 è Direttore della Scuola di Specializzazione, sempre nella disciplina di Medicina del Lavoro, all’Università di Milano Bicocca. Dal 2011 ad oggi è stato Direttore della Medicina del Lavoro dell’ASST di Lecco, in convenzione con l’Università di Milano Bicocca. Dal 2011 al 2017 è stato componente del Consiglio Direttivo e Presidente della Commissione Rapporti con l’Università dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza. E’ stato membro della Commissione Provinciale RREACH e del Comitato Provinciale di Coordinamento per la Prevenzione, all’Asl di Lecco e successivamente all’ATS Monza e Brianza. Dal 2018 è membro del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro delle Regioni e Province Autonome (Stato-Regioni) – Gruppo di Lavoro AGENTI FISICI.

Ha preso parte a svariati progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è autore di oltre 220 pubblicazioni su periodici scientifici nazionali e internazionali, nonché relatore a congressi nazionali e internazionali in particolare sui temi della Medicina del Lavoro, dell’Epidemiologia Cardiovascolare, Microclima ed Ergonomia della Postura e del Movimento.