Giro d’Italia, al ceco Jan Hirt la tappa del Mortirolo

A distanza di tre anni al Giro di Italia arriva la rivincita di Jan Hirt che trionfa nella sedicesima tappa (Salò- Aprica) della corsa ciclistica a tappe più importante di Italia (foto Giro di Italia).

Dopo il giorno di riposo, la corsa è ripartita sotto la pioggia oggi – mercoledì 24 maggio – con una delle tappe più dure del giro, quella della salita del Martirolo che quest’anno veste infatti i colori cechi grazie al successo dello scalatore della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Là dove nel 1994 il “pirata” Marco Pantani fa scriveva la storia del Giro, il 31enne Hirt ha conservato il proprio vantaggio in discesa dopo la salita finale di Santa Cristina, tagliando il traguardo davanti al giovane belga Thymen Arensman.

Terzo posto per l’australiano Jai Hindley che nella corsa per la maglia rosa rimane dietro l’ecuadoriano Richard Carapaz mentre domani, nell’ultimo gran premio di montagna, la corsa abbandonerà la Lombardia per approdare in Trentino, partendo dal Passo del Tonale in un percorso da 168 chilometri.