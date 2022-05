Giro d’Italia, si ritira Almeida. Via libera per Alessandro Covi?

Il Giro d’Italia perde uno dei pretendenti alla maglia rosa finale, il portoghese Joao Almeida. Il capitano della UAE Team Emirates non partirà oggi – giovedì 26 maggio – per la tappa tra Borgo Valsugana e Treviso (156 chilometri) perché ha contratto il Covid-19.

Almeida ha accusato alcuni sintomi influenzali (lievi) e il successivo tampone positivo lo ha costretto al ritiro: il 23enne lascia così la maglia bianca di miglior giovane e la quarta posizione in classifica a 1’54” dall’ecuadoriano Carapaz. Un distacco che lo teneva in corsa per la vittoria finale visto che il Giro si concluderà con la cronometro di Verona, specialità nella quale Almeida è considerato più forte dei rivali come Carapaz, Hindley o Landa.

Lo stop del portoghese potrebbe consentire maggiore libertà all’unico varesino in gara, Alessandro Covi: il 23enne di Taino che già ieri aveva provato la fuga per poi (una volta staccato) mettersi a disposizione proprio di Almeida, ora dovrebbe avere maggiore libertà visto che sono sfumate le speranze di classifica per la UAE Emirates. Purtroppo per Covi, restano pochissimi occasioni: oggi i velocisti rimanenti proveranno a evitare fughe però qualche speranza (viste le caratteristiche del “Puma”) c’è.