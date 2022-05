Il Giro parla australiano: vittoria di Jai Hindley. A Sobrero l’ultima cronometro

Il potente attacco portato sabato sulle rampe del Passo Fedaia hanno garantito all’australiano Jai Hindley la vittoria nel 105° Giro d’Italia che si è concluso oggi – domenica 29 – all’Arena di Verona sede di arrivo della cronometro conclusiva.

Il capitano della Bora-Hansgrohe, già vicinissimo alla maglia rosa nel 2020 (quando poi vinse Geohegan Hart) ha difeso la leadership nella corsa dal disperato tentativo di Richard Carapaz, battuto nettamente sull’ultima montagna e troppo lontano per ribaltare di nuovo la situazione: l’ecuadoriano della Ineos ha fatto meglio del rivale ma per una manciata di secondi, ha concluso 10° ma nella classifica finale è stato battuto da Hindley per 1’18”. Il basco Mikel Landa (Bahrain) ha confermato il piazzamento sul podio davanti a Vincenzo Nibali, all’ultimo Giro in carriera.

La cronometro di Verona è invece andata a un giovane corridore italiano, Matteo Sobrero, piemontese di Alba, 25 anni, tesserato per la BikeExchange, team australiano con sede a Brunello, alle porte di Varese. Sobrero appartiene a quella schiera di forti cronoman azzurri (il capostipite è Pippo Ganna ma ce ne sono altri a partire da Edoardo Affini) e all’Arena ha nettamente distanziato tutti gli avversari.

Alle spalle di Sobrero si sono piazzati nell’ordine il tedesco Arensman (DSM) a 23″ e l’olandese Mathieu van der Poel a 40″. Poi Mollema e Tullet.