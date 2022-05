In gita a Bregazzana con i bambini alla scoperta del gambero di fiume

Le classi seconda e terza della scuola primaria Galilei (IC Varese 3 Vidoletti) nella mattinata di martedì 3 maggio si sono avventurate in una divertente gita sul territorio. Insieme alle loro insegnanti e alla coinvolgente guida Elisa Scancarello di Legambiente Varese, si sono spostati da Avigno a Bregazzana, per andare alla scoperta del torrente Boscaccia, oggetto di recente riqualificazione dell’ habitat del gambero di fiume.

L’attività è stata offerta gratuitamente agli studenti nell’ambito del progetto “Life Ip Gestire 2020” e finanziata dal Programma LIFE.

I bambini si sono divertiti ad osservare l’ ecosistema fluviale, nel tentativo di scovare il famigerato Gambero di fiume. In questo percorso immersi nella natura a pochi passi da casa (e da scuola) i giovanissimi biologi in erba hanno così imparato a riconoscere le larve di salamandra e poi tricotteri, efemerotteri e girini.

E il gambero? Il gambero tanto atteso non si è mostrato loro, anche perché in realtà il piccolo crostaceo è un animale notturno, ma le scoperte non sono mancate, così come non è mancato l’entusiasmo dei bambini.