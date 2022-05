In gita sul Lago Maggiore per dimenticare la guerra

Una grande gita su uno dei laghi più belli d’Europa grazie alla generosità della navigazione Lago Maggiore. E’ quello che è successo domenica 22 maggio sul lago Maggiore.

A svelare il bel gesto è l’Associazione di promozione sociale “Anna-Sofia” che da anni assiste gli Ucraini in Italia e in questo momento si sta spendendo per chi è in fuga dalla guerra.

L’associazione ha inviato infatti una lettera aperta che ringrazia la navigazione del Lago Maggiore per aver offerto più di 80 biglietti di navigazione libera ai rifugiati ucraini assistiti dall’A.P.S.

«Con questo dono, in data 22 maggio 2022, altrettanti rifugiati hanno avuto la possibilità di visitare le Isole Borromee del Lago Maggiore regalandosi un momento di spensieratezza, nonostante il momento difficile che stanno vivendo – ha spiegato la presidente Halina Bizhyk – Si ringrazia in particolar modo la Direzione di Esercizio e l’Ufficio Controllo per essere stati disponibili e flessibili nell’organizzazione di questo progetto. Una giornata significativa che ha permesso di donare, seppur per poche ore, momenti di spensieratezza e serenità ai bambini e agli adulti rifugiati, che si trovano momentaneamente nel nostro Paese».

«A nome dei rifugiati e dall’Associazione porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti alla Navigazione Lago Maggiore – conclude la lettera di ringraziamento – Con il Vostro gesto di generosità avete contribuito a regalare un sorriso a chi in questo momento ne aveva davvero bisogno».