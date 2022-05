Giuseppe Ferrario si dimette da consigliere a Busto Arsizio: “Motivi di salute”

Giuseppe Ferrario si dimette dal ruolo di consigliere comunale del gruppo Popolo Riforme e Libertà a Busto Arsizio. Lo ha annunciato lui stesso informando il presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora, il sindaco Emanuele Antonelli, il segretario comunale Domenico D’Apolito e tutti i capigruppo.

«Con la presente comunico le mie dimissioni dal Consiglio Comunale per il protrarsi di motivi di salute, che mi impediscono di svolgere appieno il ruolo affidatomi nelle forme e nei modi che ritengo idonei all’alta responsabilità istituzionale. Colgo l ‘occasione per ringraziare dell’opportunità gli elettori mi hanno offerto e per l’affetto e la vicinanza che mi avete sempre manifestato. Formulo a tutti Voi i migliori auguri per un buon lavoro negli interessi della nostra amata Busto e delle sue famiglie».

Ferrario era rientrato in consiglio comunale dopo un tremendo incidente d’auto che lo aveva costretto a lunghe cure ma nonostante tutto era riuscito anche a tornare tra i banchi dell’opposizione, accanto a Gigi Farioli. In questi mesi di consigliatura si era occupato di supporto alla natalità e del recupero della Cascina Burattana, temi a lui molto cari.

A subentrare dovrebbe essere Emanuele Juri Fiore, primo dei non eletti della lista che aveva sostenuto la candidatura di Gigi Farioli a sindaco, con 69 preferenze. Fiore, molto conosciuto per la sua attività sociale a Borsano, da tempo si spende per la chiusura dell’impianto di termovalorizzazione ex-Accam e oggi Neutalia.