Giuseppe Di Vita è il presidente dell’associazione Santa Caterina: “Pronti per la festa di Erbamolle”

«Proseguiremo sulla strada tracciata da chi mi ha preceduto, Sergio Ghiringhelli, che tanto ha fatto per l’associazione Santa Caterina». Si presenta così il nuovo presidente dello storico gruppo che da anni organizza la festa d’estate accanto alla chiesetta di Erbamolle.

Giuseppe Di Vita (nella foto) è stato eletto alla guida dell’associazione per i prossimi tre anni; lo affiancheranno Andrea Comini, vice presidente, Enrico Bistoletti con la carica di tesoriere, Donatella Rota, segretaria. Consiglieri Alessandro Bernasconi, Sergio Paccagnella, Valentino Tres detto Walter.

Il suo primo pensiero è per Sergio, il presidente che lo ha preceduto, scomparso a febbraio a 71 anni. Giuseppe Di Vita fa parte dell’associazione da 12 anni e conosce bene sia la storia del gruppo sia i suoi componenti: «Le persone che hanno rinnovato l’iscrizione sono per ora 95, altre 15 sono in attesa. In tutto abbiamo un centinaio di volontari su cui possiamo contare per organizzare ed allestire le nostre feste. L’entusiasmo è tanto e la partecipazione sempre massiccia: all’elezione del nuovo comitato hanno partecipato oltre 8o iscritti, un numero davvero notevole».

Ci sono tradizioni consolidate nella storia dell’associazione e quelle saranno conservate perché sono un segno identificativo, come la festa di Erbamolle: «La pandemia ci ha fermato per un paio d’anni – spiega Di Vita- Abbiamo fatto un’edizione con solo cibo da asporto ma quest’anno vogliamo tornare ad incontraci sotto i tendoni della nostra struttura. Stiamo pensando di organizzare un paio di weekend a giugno, di più non possiamo fare perché non ci sono i tempi. Faremo poi la castagnata d’autunno e infine penseremo a qualche altra iniziativa più piccola». Nel frattempo l’associazione continuerà a prendersi cura del prato attorno alla chiesetta e di tutte le infrastrutture che utilizza durante le manifestazioni.

«Poi andremo a presentarci all’amministrazione comunale e a tutti gli enti con cui intesseremo dei rapporti – conclude Giuseppe Di Vita – L’associazione Santa Caterina si rimette in moto»