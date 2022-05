Gli aiuti alimentari per i legnanesi continuano ad arrivare grazie a Croce Rossa, Tigros e Comune

Sono 400 i pacchi solidali che Tigros, attraverso l’iniziativa benefica “Operazione una Pasqua di bontà” ha destinato al progetto FNAP (Food Network AId Project) di Croce Rossa Legnano. Iniziativa avviata nel dicembre 2021 che consente di creare una vero e proprio magazzino di conservazione e smistamento di viveri per le persone che hanno necessità.

Food Network Aid Project, quindi, è stato attivato nella nuova sede del comitato di Legnano che sta prendendo forma nella ex-caserma di viale Cadorna. Per il momento non è ancora attiva la raccolta del fresco. Ma come ci spiegano dal comitato «ció dipenderà anche dagli accordi con il Comune e se c’è continuità. In linea di massima sarà necessario collocare una grande cella frigo utile a conservare gli alimenti deperibili. Sarebbe importante riuscirci in quanto ci consentirebbe di eliminare lo spreco e offrire prodotti freschi ai bisognosi».

Nei 400 pacchi solidali raccolti da Tigros ci sono diversi prodotti, dalle crostatine al cacao, agli spaghetti. E poi ancora riso, latte e tonno e tanti altri alimenti: «Fondamentale per la buona prosecuzione del progetto, si sta rivelando il magazzino comunale sito nel quartiere Canazza, dove i lavori di realizzazione della nuova sede CRI procedono spediti. In tale magazzino si spera di poter presto installare una cella frigo di modo da poter iniziare a gestire una serie di prodotti freschi provenienti dalle eccedenze alimentari della piccola e grande distribuzione. Ancor più fondamentale saranno le sinergie con le aziende del territorio per dotarsi di tutte quelle attrezzature di logistica necessarie ad alimentare l’ambizioso progetto messo in campo dalla Croce Rossa di Legnano, in collaborazione con le associazioni della città e con l’Amministrazione Comunale».