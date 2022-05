Gli Alpini di Azzate festeggiano il 75esimo anniversario dalla fondazione. Il programma delle celebrazioni del 4 e 5 giugno

Una realtà che profuma di tradizione, un’associazione il cui percorso attraversa e s’intreccia con la storia stessa del paese. Compie 75 anni il Gruppo di Azzate della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini e lo speciale anniversario verrà celebrato con una serie di eventi fissati per sabato 4 e per domenica 5 giugno.

La manifestazione, fortemente voluta dal direttivo guidato dal capogruppo Ernesto Ferrarini, è patrocinata e sostenuta dal Comune di Azzate ed è supportata dal

Comitato Commercianti e dalla Parrocchia di Azzate. Il programma prevede momenti istituzionali e altri popolari, ma tutti gli appuntamenti regaleranno momenti di intensa emozione.

Di particolare richiamo la serata di sabato 4 giugno, con la proiezione al Cinema Teatro Castellani (inizio alle ore 20.15) della “Storia del Gruppo Alpini di Azzate”,

una straordinaria carrellata di immagini che dal 1947 arriverà ai giorni nostri e che farà rivivere tanti avvenimenti ed episodi della storia stessa di Azzate. Un tuffo nel passato ma con la volontà di guardare al presente ed al futuro. Le immagini fungeranno anche da prologo al concerto del coro della Brigata Alpina Tridentina

che dalle ore 20.45 accenderà i cuori dei presenti. Domenica 5 giugno, invece, il ritrovo è previsto per le ore 9.30 in piazza Ghiringhelli, ovvero allo splendido Belvedere di Azzate. Dopo l’alzabandiera, alle ore 9.45 scatterà il corteo per le vie cittadine (via Monte Grappa, via Volta, via Marconi, via Cottalorda) per sostare in via Roma, davanti alla scuola primaria “Luigi Castiglioni”, dove avverrà la deposizione di corone alle lapidi dedicate ai Caduti, seguita da saluti e allocuzioni.

Quindi, il corteo ripartirà per giungere in piazza Giovanni XXIII, dove alle 11 è prevista la celebrazione della Messa nella Chiesa parrocchiale. Infine, alle ore 12, in

Villa Mazzocchi il rinfresco offerto dai Commercianti di Azzate. Tutto il programma domenicale vedrà l’accompagnamento della Banda Alpina di Capolago. L’invito per la cittadinanza di Azzate è quello di esporre il tricolore ai balconi e alle finestre.