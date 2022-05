Gli Alpini di Castellanza al raduno nazionale di Rimini

Dopo due anni di fermo per la pandemia, anche in questa edizione del 2022, il Gruppo Alpini di Castellanza e il Sindaco Mirella Cerini unitamente ai Gruppi della Valle Olona e della provincia di Varese con i loro sindaci, hanno sfilato insieme alle decine di migliaia di penne nere che hanno gioiosamente invaso Rimini e San Marino, da ogni parte d’Italia e dell’estero.

Una Adunata Nazionale speciale e partecipata per tanti motivi. In questa 93esima edizione ricorreva il 150esimo della nascita del Corpo Alpini, il centenario del primo raduno e della sezione Bolognese-Romagnola, nata per necessità nelle ultime battute della Grande Guerra, quando moltissimi soldati di montagna erano già caduti.

Oltre 75mila penne nere sono passate davanti al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e alla tribuna d’onore sul lungo mare di Rimini, sfilando in occasione proprio del 150°, con tutte le 18 bandiere di guerra (più una di istituto) dei reparti del Comando Truppe Alpine.

La sfilata è stata la dimostrazione della forza dei valori di fratellanza, pace e solidarietà da sempre portati avanti dall’Associazione Nazionale Alpini. Decine gli striscioni portati in corteo dalle penne nere con messaggi positivi incentrati sul valore concreto e sullo spirito di servizio degli alpini.

«I gruppi alpini sono una realtà fondamentale anche per il nostro territorio – ha ricordato il sindaco Cerini – una presenza di cui non potremmo mai fare a meno. Gli Alpini di Castellanza, ad esempio, durante il primo lockdown del 2020 hanno servito più di 5.000 pasti ai cittadini in difficoltà e per tutto il periodo della pandemia sono rimasti vicini all’amministrazione e ai cittadini. Era importante essere qui oggi, in questo momento di festa, per rendere loro omaggio e ringraziarli a nome di tutta la comunità.»