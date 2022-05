Gli alunni della scuola di Marchirolo puliscono i boschi del paese

Giornata ecologica per le classi seconde dell’ICS Giovanni XXIII di Marchirolo. Insegnanti e alunni, insieme ai volontari della protezione civile, hanno pulito i boschi del paese.

«L’uscita sul territorio di questa mattina rientra nei 4 sabati tematici che il nostro istituto comprensivo programma ad inizio anno scolastico – spiega Patrizia Fasulo, professoressa di musica dell’Istituto Comprensivo di Marchirolo -. Questa di oggi è stata la giornata conclusiva del laboratorio ambientale. I ragazzi di seconda media, durante le ore pomeridiane, dopo aver affrontato gli argomenti legati all’ambiente, hanno fatto diverse uscite sul territorio per individuare i luoghi più critici, hanno elaborato i percorsi e poi si sono rivolti all’amministrazione comunale per chiedere l’autorizzazione e la collaborazione che, come da diversi anni, prontamente ha trovato riscontro nella protezione civile».