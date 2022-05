Gli Amici del Monte Orsa regalano a Saltrio una panchina gigante

C’è grande attesa a Saltrio per l’inaugurazione della “big bench” che sarà svelata domani, domenica 15 maggio, sopra la Cava Salnova, dopo il primo rinvio provocato dalle avverse condizioni meteorologiche.

L’iniziativa, promossa e voluta dall’Associazione Amici del Monte Orsa, vedrà la posa della prima panchina gigante del circuito “Big Bench Community Project”, un’iniziativa ideata da Chris Bangle, designer americano che ha scelto di vivere in Italia per per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala.

La panchina di Saltrio è la n. 208 del progetto, e la prima “ufficiale” della provincia di Varese, costruita secondo le regole ben precise dettate sul sito: la Grande Panchina, ad esempio, deve essere costruita in un punto con vista panoramica e contemplativa, ed essere liberamente accessibile al pubblico. La posizione deve essere isolata ed immersa nella natura.

La scelta di Saltrio risponde perfettamente a questi requisiti. La big bench verrà infatti posata nella zona sopra la cava Salnova, nell’area del sito Unesco del Monte San Giorgio, in un punto altamente panoramico da cui la vista spazia da Como a Milano.

L’inaugurazione è in programma domenica 8 maggio alle 16, con partenza dal cimitero di Saltrio (in via Manzoni) dalle 14 alle 15, con una passeggiata che sarà animata dagli Amici del Monte Orsa. Per l’occasione gli Amici del Monte Orsa hanno riaperto e sistemato un vecchio sentiero che permetterà di raggiungere la panchina e quindi di proseguire fino alla Cava Brusata e di tornare al punto di partenza con una bella passeggiata ad anello.

All’iniziativa è anche associato un sistema di credenziali, con timbri e passaporti per quanti, e sono sempre più numerosi, si sono appassionati al progetto e viaggiano letteralmente di panchina in panchina,

Per la panchina di Saltrio si potranno trovare in questi punti:

Studio fotografico Tricolor

Via Montenero, 9 Via Montenero, 9 – 21050 Saltrio (VA) | Tel. 0332.488383 | Aperto dal martedì al sabato 9-12:00 e 16-19:00, il lunedì 16-19:00.

Il Colle fiorito

Via Manzoni C/O Parcheggio Cimitero di Saltrio – 21050 Saltrio (VA) | Tel. 349.1267355 | Aperto dal lunedì al sabato 9-12:30 e 15:30-18:30.

Market Martinez

Via G.B. De Vittori, 8 – 21050 Saltrio (VA) | Tel. 0332.486563 | Aperto il lunedì 7:30-12:30, dal martedì al sabato 7:30-12:30 e 16:30-19:00.

La Taverna del pompiere

Piazza Albinola, 13 – 21059 Viggiù (VA) | Tel. 0332.440654 | Aperto dal martedì al sabato 9-01:00, la domenica 9-20:00. Chiuso il lunedì.