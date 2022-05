Gli “Amici della Musica” di Cittiglio tornano al concorso interbandistico della Valle Anzasca

Il Corpo Musicale “Amici della Musica” di Cittiglio torna a Bannio Anzino, comune della Valle Anzasca, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove dal 2016 si tiene il Concorso Interbandistico arrivato quest’anno alla sua quarta edizione. Vi partecipano bande provenienti dal territorio piemontese, da quello lombardo ma anche dalla Svizzera e non solo, e con diverse formazioni di alto livello.

Già nel 2016 la banda cittigliese partecipò alla prima edizione del concorso organizzato regolarmente dal Premiato Corpo Musicale di Bannio, che allora lo istituì in occasione del suo 120° anno di fondazione. Il confronto avveniva in categoria unica, senza distinzioni di livello, e il Corpo Musicale di Cittiglio si piazzò sul podio con il 3° posto assoluto.

Quest’anno la Banda di Cittiglio vuole dare nuovo slancio alla sua attività cercando di infondergli nuovo entusiasmo, offrendo ai propri giovani l’opportunità di affrontare una competizione musicale. Gli ultimi due anni sono stati un periodo molto buio per le associazioni musicali e questa partecipazione all’evento vuole essere nuova linfa per il nostro sodalizio e per i suoi giovani.

La giuria del Concorso di quest’anno sarà composta dai maestri direttori e compositori Marco Somadossi e Armando Saldarini e autorevolmente presieduta dal M° Franco Cesarini. Guidati dalla talentuosa e sicura bacchetta del M° Luca Colantuono, il Corpo Musicale di Cittiglio si presenterà pertanto domenica 22 maggio a Bannio per eseguire il brano d’obbligo “Invicta” del M° James Swearingen ed il brano a scelta “Sovereign Variants” del M° James Curnow.

Pur lavorando per conseguire il miglior risultato possibile nella competizione, il grande augurio della Banda di Cittiglio è: “Che vinca la Musica!”.