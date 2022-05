Gli artisti di Brera a Gorla Maggiore, una mostra per raccontare la vita sulla Terra

Lo spazio di Torre Colombera si dimostra ancora una volta un luogo di arte e cultura, capace di arricchire i gorlesi e tutti gli abitanti della valle Olona.

Nel weekend del 7-8 maggio i riflettori saranno puntati sull’Accademia delle Belle Arti di Brera: ad esibire le proprie opere saranno infatti dei giovani artisti provenienti dal prestigioso ateneo milanese.

Questi i dettagli dell’esposizione “Il mondo animale nell’arte”, raccontati dal curatore della mostra, Stefano Monti:

«É una mostra pensata per parlare a grandi e piccini: al centro dell’esposizione è la variegata complessità della vita sulla Terra, raccontata con un format inedito, l’arte.

Le opere esposte tra dipinti, disegni, incisioni, video, tutte accomunate dalla raffigurazione di animali, da scoprire in una modalità di fruizione partecipata grazie alle guide presenti in loco. L’argomento prescelto veicola inoltre un appello alla responsabilità e attira in particolare l’attenzione sul tema della vita sulla Terra. In un’epoca ribattezzata Antropocene, dov’è sempre più manifesto l’impatto delle trasformazioni ambientali e climatiche, la mostra è anche uno spunto originale per riflettere sul binomio natura-cultura e sul ruolo cruciale dell’uomo.

La storia dell’arte ci racconta di un rapporto più intimo e viscerale con gli animali. Dall’Ellenismo al Rinascimento, gli animali sono presenti in tele e sculture, talora come protagonisti, altre volte come compagni dell’uomo, altre ancora come simboli mitologici o di natura religiosa. In epoca contemporanea, poi, sono molti gli artisti che, non senza contraddizioni, si sono misurati con il mondo animale. Dalle sculture di Maurizio Cattelan alle imbalsamazioni del britannico Damien Hirst. “Il mondo animale nell’arte” è un percorso all’interno dell’arte di artisti appena usciti dall’Accademia di Brera, che vuole sconfessare il fastidioso paradigma della superiorità umana sul mondo animale, provando a capovolgere lo sguardo. E, così, gli animali realizzati, su ogni tipo di supporto, diventano icone macroscopiche e protagonisti dell’esposizione».