Gli imprenditori del porno che “scalano” le vette di VareseNews, i cinghiali da sterilizzare e le tappe di Va in giro nel podcast dell’ 11 maggio

Le principali notizie di mercoledì 11 maggio.

È da giorni la notizia più letta di VareseNews. Sì un po’ di leggerezza non guasta e non ce la sentiamo di fare del facile moralismo. L’articolo qual è? Porta la firma della nostra regina delle notizie “rosa” Stefania Radman: è la storia di Matteo e Vittoria, varesini di 24 e 26 anni due giovani imprenditori come si definiscono loro, che hanno trovato la strade del successo professionale lavorando nel porno. Teo e Noemi per i social creano contenuti porno per Onlyfans. Su quella piattaforma hanno già raggiunto i 1900 abbonati (a 9,9 dollari al mese, ndr), mentre i loro followers su Instagram ora sono 108 mila, e su Pornhub hanno superato un milione e duecentomila visualizzazioni, con oltre 6000 iscritti. Vittoria studia mediazione linguistica, Teo lavorava, prima di diventare famoso e decisamente benestante, come magazziniere in un supermercato. Oggi girare video con contenuti per adulti è la loro attività principale, un’attività piacevole e per di più remunerativa. Hanno aperto partita Iva, pagano le tasse e investono i loro soldi consapevoli che non potranno fare questo lavoro per tutta la vita. E forse un giorno, dicono, andranno a vivere all’estero perché questo non è un paese per porno attori in pensione.

Da alcuni giorni gira nei comuni che fanno parte del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, una raccolta di firme promossa da alcuni residenti di Pianbosco, dove tra le diverse richieste e proposte c’è anche quella di sterilizzare gli ungulati, presenti in gran numero nel parco, in particolare i cinghiali, per contenerne il numero. Il 1° giugno partirà la nuova campagna di abbattimenti anche in provincia di Varese, ma per i sottoscrittori della petizione la sterilizzazione sarebbe preferibile alla caccia. Il realtà è una strada non percorribile secondo il presidente del Parco Pineta Mario Clerici: la sterilizzazione chimica danneggerebbe gli altri animali e quella chirurgica comporterebbe la cattura di ogni singolo cinghiale.

La città di Varese possiede un tesoro Storico inestimabile ma poco conosciuto: un organo, situato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Bosto, costruito nel 1819 da Eugenio Biroldi, fabbricante d’organi di Varese, famoso anche fuori dei confini del Varesotto e della Lombardia. Si tratta di uno strumento di più di 200 anni ed è l’organo più vecchio della città. Ora è stato restaurato ed è stato completamente smontato e ripulito, con un lavoro accuratissimo che lo ha riportato al suono originario. Domenica 15 maggio alle 17 la chiesa di San Michele ospiterà un concerto d’inaugurazione.

Terza settimana di VA in giro, il nuovo progetto di VareseNews e dei giornali del nostro network V2media. Un tour di 21 giorni lungo tutta la provincia di Varese con alcuni sconfinamenti nel vicino Canton Ticino, Alto Milanese e comasco. La terza tappa di mercoledì è in assoluto quella che macina più dislivello di tutte: ben 1500 metri per salire da Porto Ceresio all’Alpe Tedesco prima e da Brinzio all’Osservatorio del Parco del Campo dei Fiori poi. Tutti affidati alla nostra Elena Maj, scalatrice a due ruote, che ha pedalato insieme al figlio Riccardo Bertoni e, nel primo tratto, a Fabrizio Bini del Parco delle Cinque Vette. E giovedì sempre in bicicletta percorreremo la Ciclabile del lago di Varese e la Ciclabile del lago di Comabbio. Seguiteci su Varesenews e sui social di Va in giro.