Con gli occhi della Memoria per costruire la Pace, una serie di iniziative a Venegono Superiore

Tante iniziative organizzate dal Gruppo Alpini di Venegono Superiore dal titolo: “Con gli occhi della Memoria per costruire la Pace”.

Da lunedì 23 maggio a giovedì 2 giugno si potrà visitare la mostra d’arte alla casa Alpina, dove verranno esposte le opere di Claudio Bertolini. La mostra sarà aperta a tutti dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.

Ci sarà inoltre un’istallazione presso il “Parco Pratone” a cura delle scuole di primo grado.

Sul tema delle guerre mondiali ci saranno due serate (ore 21), il 24 e il 31 maggio: l’arte al servizio della Memoria a cura di Claudio Bertolini. Testimonianze del territorio, nomi, documenti e storie dei caduti di Venegono.

Il 26 maggio l’incontro all’aula magna dell’istituto comprensivo G.Marconi, “Le guerre di oggi”: danni collaterali e come promuovere la Pace. Interverranno Sergio Dalla Cà di Dio di UN PONTE PER IL PIMPA Marco Rodari clown in aree di conflitto.

Scuole: visite guidate e presentazione della mostra.

Sono previsti incontri divulgativi per gli alunni delle scuole medie.

Concerto: 28/05 Chiesa Parrochiale di S.Giorgio di Venegono Superiore Il Coro Alpino Orobica con brani inerenti i temi Trattati. ORE 21

Organizzato da Gruppo ANA Venegono Superiore sezione di Varese

Patrocinato da: Comune di Venegono Superiore e Regione Lombardia

In Collaborazione con Istituto comprensivo statele Guglielmo Marconi