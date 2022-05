Gli sfondano il tetto dell’auto durante i festeggiamenti in piazza per il Milan a Gallarate

Un momento di festa che si trasforma in un bel danno e, immaginiamo, in un momento di rabbia. È la brutta esperienza vissuta da un tifoso milanista che a Gallarate si è ritrovato in auto in mezzo all’ingorgo dei festeggiamenti e ha visto il veicolo rovinato da un gruppo di altri tifosi che sono saliti sul tetto.

Teatro dell’episodio: piazza San Lorenzo (ingresso della città venendo da Busto), che ormai da una ventina d’anni è punto di ritrovo dei tifosi in festa, per la presenza della grande fontana al centro della rotatoria. Dai Mondiali 2006 alla recente vittoria agli Europei, è qui che si concentra il tifo, quello per la nazionale e anche quello per le squadre di club.

Capita spesso che i festeggiamenti finiscano un po’ sopra le righe, come accaduto appunto in questo caso, quando un gruppo di giovani tifosi sono saliti sul tetto dell’auto saltandoci sopra e finendo per danneggiarlo. A questo punto i tifosi che erano sull’auto hanno anche tentato di “ripristinare” il tetto eliminando i gibolli causati dagli esagitati.

Ovviamente tutto è stato ripreso anche da qualche smartphone, come sempre accade, tanto più in una piazza circondata da molti palazzi come è piazza San Lorenzo.