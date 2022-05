Gli Skorpions Varese si tuffano nei playoff: al “Franco Ossola” arriva Padova

Prendono il via nel fine settimana i playoff della Seconda Divisione di football americano, il secondo campionato nazionale che si disputa sotto l’egida della FIDAF. In campo, in casa, gli Skorpions Varese che inaugurano così la serie di match “da dentro o fuori”: il regolamento prevede infatti che siano tutte partite di sola andata sul campo della meglio classificata in regular season.

Sarà di nuovo il prato verde dello stadio “Franco Ossola” di Masnago a ospitare un incontro interno degli Skorpions Varese che attendono – sabato 28 maggio dalle 18,30 – l’arrivo dei Saints Padova. I biancorossoneri sono la seconda testa di serie del ranking dopo avere vinto il proprio girone dopo il testa a testa con i Rams; i Saints invece arrivano da settimi del tabellone perché dopo un inizio di torneo arrembante hanno subito un calo chiudendo con un record di 3-3. (foto Scaccia-Fidaf)

Attenzione però alla voglia di rivincita dei padovani, considerati degli underdog e quindi in cerca di un colpo a sorpresa contro gli uomini di cocah Nick Holt i quali scattano nei playoff alle spalle (sulla carta) dei soli Giaguari Torino. Inutile dire che gli Scorpioni hanno l’obiettivo a medio termine di andare sino al Silver Bowl del prossimo 25 giugno, ovvero la partita di finale al “Vigorelli” di Milano.

Il resto del programma dei quarti di finale prevede il derby di Torino tra i favoriti Giaguari e i Reapers, il match tra Pirates Savona e Aquile Ferrara e il confronto tutto lombardo tra i Lions Bergamo e Daemons Cernusco.

CIF 9 – Weekend di riposo invece per il CIF9, ovvero la terza divisione nazionale nella quale sono impegnati sia i Gorillas Varese sia i Blue Storms Busto Arsizio, entrambe qualificate per il turno di wild card (ma con la speranza di fare strada nei playoff). Le partite si disputeranno nel fine settimana del 4-5 giugno: i Gorillas ospiteranno i Mad Bulls Barletta (al “De Peverelli” di San Fermo) mentre i Blue Storms attendono sul proprio terreno gli Angels Pesaro.