Gli studenti dell’istituto Fermi e della media San Giulio portano in scena un omaggio a Shakespeare

Gli alunni del Liceo Linguistico dell’Istituto Fermi e della scuola media San Giulio di Castellanza hanno messo in scena lo spettacolo in inglese “All the world’s a stage“: un viaggio attraverso le passioni umane, proposto attraverso un sapiente intreccio di opere di William Shakespeare.

La professoressa Luciana Ferrari, responsabile del laboratorio teatrale “English Drama” ha spiegato come l’esperienza di drammatizzazione in lingua permetta di sfruttare il gioco come momento fondamentale dell’apprendimento, sottolineando come in inglese la parola “play” significhi appunto sia giocare, sia recitare e suonare.

Tra il pubblico erano presenti il Sindaco Mirella Cerini e l’Assessore alla Cultura Davide Tarlazzi e degli ospiti ucraini, cari amici dell’Istituto.

Tutti hanno apprezzato lo spettacolo, la regia, le scelte musicali e soprattutto l’accuratezza linguistica dimostrata dagli attori, ricompensati da un lungo applauso finale.

Soddisfatta la Preside Ivana Morlacchi, che si è complimentata con gli studenti e ha ringraziato tutti gli insegnanti coinvolti nel progetto (la Professoressa Luciana Ferrari, con la collaborazione di Emanuele Ianne, Michele Tosoni, Denise Iuculano e Sara Sommaruga). Prezioso anche il contributo di studenti ed insegnanti in sala che si sono occupati di filmare e fotografare l’evento.

Una bella occasione per tornare finalmente a teatro, ricordando che la letteratura è vita e suscita emozioni sempre attuali, che aprono a riflessioni sulla condizione umana. L’approccio alle letterature in diverse lingue, anche tramite la drammatizzazione, permette infatti di sviluppare capacità di ragionamento, affinando soft skills di immedesimazione ed empatia, indispensabili nella vita e nel mondo del lavoro.

Considerato il grande successo della prima rappresentazione, lo spettacolo sarà replicato martedì 17 maggio alle ore 11:30, presso il “Teatro di Via Dante” a Castellanza.