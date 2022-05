Gli studenti di Lonate Pozzolo corrono contro la fame: raccolti oltre 4mila euro

Sabato 14 maggio, parco del Ticino, Lonate Pozzolo: una mattinata memorabile in un contesto unico del territorio.

I ragazzi della scuola Carminati – quarta e quinta della primaria e tutta la secondaria – si sono trovati all’ingresso di via Gaggio per poi partire insieme ai propri amici nella corsa organizzata dalla scuola, con il patrocinio del Comune.

Sabato mattina i ragazzi si sono presentati numerosi e hanno corso con entusiasmo: l’obiettivo educativo è stato raggiunto e, insieme a questo, un importante risultato economico. Sono infatti stati raccolti 4695 euro.

Il percorso si è snodato all’interno della brughiera lonatese e, grazie al contributo del volontario Walter Girardi dell’associazione Viva via Gaggio, ha permesso di esplorare zone meno note del parco, in compagnia di compagni di classe, amici, genitori e insegnanti.

Una bella occasione per stare insieme, ma con uno scopo importante: raccogliere fondi per i bambini del Madagascar, come conclusione del percorso di educazione civica che ha visto impegnati i ragazzi nel secondo quadrimestre di questo anno scolastico. Infatti, la corsa è l’evento finale di un progetto iniziato nelle aule con attività di sensibilizzazione, svolte dai docenti e anche da un educatore di Azione contro la fame.

A diversi livelli, a seconda dell’età dei ragazzi, è stato condotto dai docenti un percorso didattico che ben si inserisce nelle linee guida di educazione civica, con l’attenzione puntata agli obiettivi dell’Agenda 2030 e alla situazione concreta di un Paese in difficoltà.