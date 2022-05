Grande festa per i 50 anni di maturità della terza C varesina: ecco le foto

E’ stato uno degli articoli più letti nel weekend, quello che racconta dei grandi festeggiamenti per il 50esimo anniversario dell’esame di Maturità della terza C del Cairoli, il liceo Classico di Varese.

«Siamo un gruppo molto unito da sempre, tanto che spesso organizziamo anche la gita scolastica: quella del cinquantennale quest’anno sarà nella Grecia antica» aveva spiegato Daniele Zanzi, uno dei “Ragazzi” di quella classe che, oltre all’agronomo di fama internazionale e già vicesindaco di Varese, vanta anche medici affermatissimi, matematici, avvocati, monaci.

Ora le foto che vi mostriamo nella galleria fotografica documentano i festeggiamenti annunciati, e la messa a dimora della pianta di Sorbo in nome della duratura amicizia. A loro non resta che augurare buon viaggio nella Grecia antica, l’ultima parte della grande festa tra ex compagni di scuola.